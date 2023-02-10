Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон и сам Бен Аффлек.

Киностудия MGM опубликовала первый трейлер биографического фильма Air (также известный как Air Jordan), режиссером которого выступил Бен Аффлек.

В основу сюжета фильма легла реальная история о том, как продавец кроссовок фирмы Nike Сонни Ваккаро и соучредитель компании Nike Фил Найт в середине 80-х годов прошлого века пытались подписать контракт с многообещающим баскетболистом Майклом Джорданом, что казалось невозможным в то время. В итоге это стало самым значительным сотрудничеством между спортивным брендом и спортсменом и начало глобальную индустрию кроссовок с многомиллиардным оборотом.

Главные роли в фильме исполнили многолетние друзья и творческие партнеры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, которые до этого вместе уже играли в фильмах "Умница Уилл Хантинг" (также они получили "Оскар" за сценарий к нему), "Догма", "Последняя дуэль" и многих других.

Кроме того, в фильме сыграли Джейсон Бейтман ("Озарк", "Несносные боссы", "Поймай мошенницу, если сможешь"), Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Отряд самоубийц", "Королева-воин"), Крис Такер ("Пятый элемент", "Час пик"), Крис Мессина ("Арго", "Аферистка"), Марлон Вейанс ("Очень страшное кино", "Реквием по мечте") и другие.

Фильм Air станет пятой полнометражной игровой работой Бена Аффлека после "Прощай, детка, прощай", "Город воров", "Арго" (за него он получил свой второй "Оскар") и "Закон ночи".

Премьера фильма запланирована на 5 апреля 2023 года в кинотеатрах США и онлайн на Amazon Prime Video.

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