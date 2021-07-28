Альбом состоит из четырех песен - "Ах", "Почта", "Мелодрама" и уже известной композиции "Гудбай".

Земфира неожиданно для всех выпустила новый мини-альбом "Ах".

Релиз доступен в Apple Music, Spotify и других стриминговых платформах.

Альбом состоит из четырех песен - "Ах", "Почта", "Мелодрама" и уже известной композиции "Гудбай".

"Ах" - третий релиз Земфиры в 2021 году. До этого она выпустила свой первый за восемь лет полноформатный альбом "Бордерлайн", а также написала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

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Автор: Денис Прядко