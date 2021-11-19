25 ноября 2021 года в украинский прокат выйдет новый фильм с Адамом Драйвером "Дом Gucci".

19 ноября 2021 года голливудскому актеру Адаму Драйверу, получившему широкую известность благодаря роли Кайло Рена в трилогии сиквелов "Звездных войн" 2015-2019 годов, исполняется 38 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить лучшие роли этого самобытного актера, который сейчас буквально нарасхват.

Хотя Драйвер с детства интересовался творчеством, в начале 2000-х его жизнь кардинально изменилась: после терактов 11 сентября он поступил в Корпус морской пехоты. Будущая звезда прослужил 2 года и 8 месяцев, пока не был комиссован после тяжелого перелома грудины, полученного на горном велосипеде. Ну что ж, военная подготовка точно не помешала Драйверу на съемках в будущем.

В 2005 году Адам поступил на отделение драмы в Джульярдскую школу искусств, которую он окончил со степенью бакалавра изящных искусств в 2009 году. Спустя год он дебютировал на бродвейской сцене в постановке "Профессия миссис Уоррен", после чего начал свою карьеру на телевидении и в кино.

Голодные сердца / Hungry Hearts (2014)

Итальянская драма "Голодные сердца" принесла Драйверу первое международное признание – в сентябре 2014 года он был удостоен главного актерского приза Венецианского кинофестиваля (Кубка Вольпи). В этом фильме Драйвер сыграл роль молодого отца, который противостоит матери их общего ребенка, которая посадила младенца на веганскую диету.

Патерсон / Paterson (2015)

В драме Джима Джармуша "Патерсон" Драйвер сыграл роль водителя автобуса, каждый день в жизни которого такой же, как предыдущий. Однако настоящей его страстью является поэзия, которую он все никак не решается опубликовать.

Удача Логана / Logan Lucky (2017)

В комедии Стивена Содерберга "Удача Логана" Драйвер сыграл роль ветерана войны, который вместе со своим братом решается на дерзкое ограбление.

Человек, который убил Дона Кихота / The Man Who Killed Don Quixote (2018)

В приключенческом комедийном фэнтези Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота" Драйверу досталась роль режиссера, который приехал в Испанию снимать рекламный ролик. Вскоре дело принимает неожиданный поворот.

Черный клановец / BlacKkKlansman (2018)

Роль детектива-еврея, который, убедив всех, что он не еврей и ненавидит черных, становится членом Ку-клукс-клана, в комедийной драме Спайка Ли "Черный клановец" принесла Драйверу первую номинацию на "Оскар".

Брачная история / Marriage Story (2019)

В трагикомедии Ноа Баумбаха "Брачная история" Драйвер в паре со Скарлетт Йоханссон сыграли супружескую пару, которая переживает непростой развод. За эту роль актер получил свою вторую номинацию на "Оскар".

Последняя дуэль / The Last Duel (2021)

В 2021 году выходит сразу два фильма Ридли Скотта, в которых Адам Драйвер сыграл главные роли. Историческая драма "Последняя дуэль" уже вышла на экраны, подробный обзор на нее вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Дом Gucci / House of Gucci (2021)

События биографической драмы Ридли Скотта "Дом Gucci" будут вращаться вокруг убийства главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи в 1995 году. Именно его роль исполнит Адам Драйвер. Фильм выйдет в украинский прокат 25 ноября 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко