Сегодня в Доме кино будет допремьерный показ документальной картины "Ветер с востока" о поездках украинских артистов на фронт.

Народной артистке, героине Украины легендарной Аде Роговцевой сегодня, 16 июля, исполняется 84 года. Она продолжает играть в театре, сниматься в кино и свой день рождения отметит дважды - сегодня в доме кино будет допремьерный показ документальной картины "Ветер с востока" о поездках украинских артистов на фронт, а уже 18 июля в киевской консерватории состоится автобиографический спектакль "Свидетельство о жизни" - традиционный спектакль актриса до этой даты.

Как говорится в сюжете ТСН, ко дню рождения, кроме коллег Аду Николаевну традиционно придут поздравить ветераны, бойцы с передовой, волонтеры и медики.

Ада Роговцева заслужила любовь миллионов людей за свою четкую гражданскую позицию и патриотизм. Она поддерживала Евромайдан и активно помогает бойцам АТО. Выступала с концертами перед воинами, организовывала сбор средств на госпиталь для украинских военных, за что в сентябре 2015 в России против нее было возбуждено уголовное дело и заочно приговорено к трем годам заключения. Объявлена в России персоной нон грата.

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"Самое главное в жизни человека – сохранить достоинство вопреки всему. Ведь человек без достоинства неполноценный, а народ без достоинства – уже не народ. В этой жуткой истории Украины меня возмущает, что люди со стороны анти-Майдана спокойно говорят о смерти. У них не замирает сердце за каждого убитого. Я не могу этого понять! Так говорят какие-то извращенные маньяки, которые получают удовольствие от смерти, а это как бы люди", - говорила Ада Николаевна.

Справка УНИАН. Ада Роговцева, родившаяся 16 июля 1937 года в Глухове в семье служащего, - советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко, Государственной премии Украины имени А. П. Довженко.

Уже много лет играет в кино и на сцене - более 50 ролей в театре и почти 100 в кино. Актриса сыграла роль Натальи Башкирцевой в фильме "Укрощение огня", став после этого символом женственности и супружеской верности. Роль Анны в киноэпопее "Вечный зов" сделала звезду любимицей всей страны. И, как свидетельствуют ее напряженные творческие будни, даже в свои 84 вовсе не собирается завершать сценическую карьеру. Все ее героини со сложной судьбой, с исключительно интересным и неповторимым характером.

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Автор: Виктория Гордиенко