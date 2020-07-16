Аде Роговцевой – 83: лучшие роли знаменитой актрисы

Актриса празднует день рождение.

Украинская актриса Ада Роговцева 16 июля празднует свое день рождение. Звезде театра и кино исполнилось 83 года.

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Ада не только признанная артистка, но еще и настоящий патриот своей страны. Она всегда поддерживает воинов на Донбассе и старается им помогать по максимуму. Женщина очень любит свою дочь и внуков. При этом неоднократно говорила, что без сына и мужа ее жизнь чуть не стала пустой.

Что касается карьеры, то уже в 23 Роговцева стала заслуженной артисткой, а в 30 - народной. Несмотря на такой уважительный возраст, Ада продолжает сниматься в кино и сериалах. А также она часто наведывается на Донбасс.

"Мужчины есть мужчины"

"Вечный зов"

"Кольцо с рубином"

"11 детей из Моршина"

Как сообщал УНИАН, Шнуров прокомментировал высказывание Лозы по поводу Роговцевой.

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