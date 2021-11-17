Во втором фильме зрителей ждет возвращение любимых актеров - это почти весь основной состав.

В Сети обнародовали первый трейлер нового сиквела "Аббатство Даунтон: новая эра", который выйдет 18 марта 2022 года и продолжит картину 2019 и одноименный сериал.

В трейлере фанаты известного британского сериала могут увидеть, как семейство Кроули проводит время на юге Франции на вилле, принадлежащей графине Грентем.

"Много лет назад, еще до вашего рождения, я встретила мужчину. А теперь я стала владелицей виллы на юге Франции", - говорит графиня в трейлере.

На вилле семейство Кроули сыграет свадьбу Тома Брэнсона и горничной Люси Смит.

События новой картины разворачиваются в конце 20-х. По словам шоуранера Джулиана Феллоуза, изменится эпоха, поэтому и в жизни семьи все будет по-новому.

Во втором фильме зрителей ждет возвращение любимых актеров - это почти весь основной состав, включая Хью Бонневилль, Мишель Докери Лорой Кармайкл и Джимом Картером. Мэгги Смит также появится в роли графини-вдовы, несмотря на тот факт, что Вайолет Кроули призналась в конце первого фильма "Аббатство Даунтон", что имеет неизлечимую болезнь.

Появятся и новые лица: Хью Дэнси, Лора Геддок, Натали Бай и Доминик Вест, который также сыграет принца Чарльза в "Короне".

Напомним, продолжение фильма "Аббатство Даунтон" 2019 года и одноименного сериала выйдет в марте 2022 года. Первый фильм рассказывал о событиях 1927 года и показывал попытки Кроули подготовиться к визиту короля Георга V и королевы Марии.

На прошлой неделе появился тизер и первые кадры будущего фильма "Аббатство Даунтон: новая эра".

Шоуранер фильма - бессменный автор "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз. В интервью People он признался, что во втором фильме все будет по-новому: "Это действительно новая эра. Чем дальше шли 20-е годы, тем больше мир менялся во многих смыслах. К концу 20-х от развлечений до транспорта — все было совсем другим. Мы пытаемся показать эти изменения".

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Автор: Виктория Гордиенко