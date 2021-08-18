Новый сезон "Короны" расскажет о правлении Елизаветы II в 1990-е годы. Отмечается, что это один из самых мрачных периодов для королевской семьи.

В Британии продолжаются съемки пятого сезона сериала "Корона" о жизни королевы Елизаветы II и ее семьи.

Компания Netflix в Twitter показала еще несколько кадров из нового сезона сериала, на которых британская актриса Элизабет Дебики появляется в образе принцессы Дианы. И, наконец, появилось подтверждение, что принца Чарльза в сериале сыграет звезда сериала "Прослушка" Доминик Вест. Ранее данные роли исполняли Джош О'Коннор и Эмма Коррин, соответственно.

На опубликованных кадрах принцесса Диана и принц Чарльз в исполнении Дебики и Веста выглядят несчастливой парой. Герой Веста изображен во время фотосессии на свежем воздухе, а героиня Дебики - задумчиво лежит на диване.

Напомним, в конце июля авторы "Короны" представили первый кадр с Имельдой Стонтон в роли британской королевы Елизаветы II.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

Роль ее мужа, принца Филиппа, сыграет Джонатан Прайс. Роль принцессы Маргарет досталась еще одной известной британской актрисе Лесли Мэнвилл.

Отметим, в пятом сезоне сериала снова произошла смена актеров, поскольку он рассказывает о более позднем периоде из жизни британского монарха - 90-е годы ХХ века. Отмечается, что это один из самых мрачных периодов для королевской семьи.

Премьера пятого сезона "Короны" ожидается в начале 2022 года.

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Автор: Виктория Гордиенко