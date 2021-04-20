фото Downton Abbey, Instagram
Создатели известного британского сериала "Аббатство Даунтон" объявили о старте съемок нового сиквела.
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Об этом говорится в сообщении компании Focus Features.
Как сообщается, основной актерский состав вернутся в фильм, также состав пополнится новыми актерами.
Производство сиквела уже началось, а выход продолжения запланирован на 22 декабря этого года.
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