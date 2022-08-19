Эти киноленты понравятся даже тем, кто не очень любит данный жанр.

Если вам сложно найти действительно классный фильм ужасов с небанальным сюжетом, то эта подборка специально для вас. В основе этих кинолент лежат реальные события из жизни, что наводит еще больший ужас. Приятного просмотра!

Изгоняющий дьявола

Сейчас фильмов об экзорцизме очень много, но в 1973 году, когда в прокат вышла лента "Изгоняющий дьявола", она произвела настоящий фурор. В центре сюжета - история 12-летней Риган, которая начала странно себя вести: за ней начали замечать неконтролируемые приступы агрессии и внезапные швыряния предметов, а порой ее детский голосок превращался в грубый мужской бас. Мама девочки решила, что единственный способ спасти ребенка - обратиться в церковь и провести обряд экзорцизма.

Известно, что в основу фильма положена реальная история, которая произошла в конце 40-х годов прошлого века. Тогда мальчик по имени Роланд Доу (по некоторым данным - Робби Мангейм) стал вести себя странно, бросался на родных, швырял предметы, кричал не своим голосом. Хотя врачи были уверены в том, что у него есть некие психические отклонения, мать настояла на сеансе экзорцизма и позвала священников в больницу. Те в прессе заявили, что во время проведения обряда кровать мальчика тряслась, а предметы летали по воздуху.

Шесть демонов Эмили Роуз

Священнослужитель пытается доказать свою невиновность в гибели девушки по имени Эмили. Она умерла во время сеанса экзорцизма. Священник убежден - она была одержима дьяволом. Врачи в свою очередь настаивают, что у ребенка была эпилепсия.

Подобный случай действительно произошёл в 1976 году. Девочку звали Аннелиза Михель, она погибла после серии обрядов экзорцизма. Врачи диагностировали у нее эпилепсию и некоторые симптомы психического расстройства, однако родители считали, что Аннелиза одержима дьяволом. Суд обвинил священника в причинении смерти по неосторожности, а родителей - в бездействии в отношении болезни девочки, что привело к ее гибели.

Существо

Главная героиня фильма - Карла Моран. Женщина утверждает, что ее изнасиловали и избили невидимые существа. Конечно же, ей никто не верит. Чтобы разобраться в случившемся, жертва обращается к парапсихологу.

Фильм снят по книге Фрэнка де Фелитты, который рассказал историю Дорис Бизер из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В 1974 году женщина публично заявила, что ее изнасиловали призраки трёх мужчин.

Девушка по соседству

Меган и её сестра Сьюзан после гибели родителей переехали к тете Рут, которая воспитывает еще троих сыновей. Мать из нее явно не самая лучшая: унижает, избивает, мучает.

Фильм снят по мотивам одноимённого романа Джека Кетчама, который основан на реальной истории некой Сильвии Лайкенс из штата Индиана. Девочка умерла в 16 лет из-за пыток Гертрудой Банишевски, которой оставили ребенка на попечительство.

За гранью страха

Группа студентов отправляется в путешествие по Мексике с надеждой отдохнуть и повеселиться. Но все оборачивается настоящим адом: их берут в плен наркобароны, которые, к тому же, являются членами сатанинского культа, согласно правилам которого нужно регулярно преподносить дьяволу жертву.

В основе фильма лежит история, которая случилась в Мехико в 1989 году. Тогда наркобарон-сатанист убил подростка.

Напомним, названы топ интересных фильмов с "Железным Арни".

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