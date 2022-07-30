30 июля известный актер празднует день рождения.

Сегодня, 30 июля, американский актер, культурист, политик и 38-й губернатор Калифорнии празднует 75-й день рождения. В честь этого УНИАН вспоминает топ-5 лучших фильмов с его участием, которые точно стоит посмотреть.

Конан-варвар (1982)

Американский фильм в жанре фэнтези. В центре сюжета - киммериец Конан, персонаж овестей Роберта И. Говарда. Действие разворачивается вымышленной доисторической эпохе - Хайборийской эре. Воинственный отряд, возглавляемый злым волшебником Тулса Думом, нападает на деревню Конана и уничтожает её. Детей оттуда берут в рабство. Спустя несколько лет повзрослевший и сильный Конан изучает боевое искусство. Вскоре хозяин отпускает его на свободу. Теперь Конан пытается отомстить верховному жрецу культа Змеи Тулса Думу за смерть своих родителей.

Хищник (1987)

Партизаны Южной Америки сбили американский вертолет. Часть экипажа, которая выжила, попадает в плен. Разведка США направляет своих лучших сотрудников для того, чтобы освободить партизанов.

Вспомнить всё (1990)

Даг Куэйд - обычный рабочий парень, который ловит себя на мысли о том, что его жизнь скучна и однообразна.

Чтобы как-то ее изменить, он находит компанию, которая предоставляет довольно нетипичные услуги: за определенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он - другой человек, живущий другой, более интересной жизнью.

Последний киногерой (1993)

Гланный герой Дэнни Мадиган - поклонник киношного полицейского Джека Слейтера. Дэнни постоянно пересматривает фильмы с его участием в кинотеатре. Его друг, киномеханик Ник однажды зовет Дэнни посмотреть предварительный показ новой части "Джек Слейтер IV".

Правдивая ложь (1994)

Гарри Таскер - примерный семьянин. Скромный и рассеянный продавец компьютеров, который днем и ночью работает над тем, чтобы обеспечить свою семью. Вот только он ведет двойную жизнь, и немногие знают, что он еще и тайный правительственный агент, который выполняет крайне опасные задания.

Напомним, Арнольд Шварцнеггер предстал в образе Зевса и заинтриговал фанов.

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