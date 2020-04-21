Режиссер "Стражей галактики" раскрыл плейлист матери "Звездного лорда"

В плейлист вошли композиции KISS, Queen, Дэвида Боуи, Элтона Джона, Стиви Уандера и прочих.

Режиссер Джеймс Ганн, известный по двум частям «Стражей галактики» от Marvel, опубликовал плейлист из 64 треков, чтобы поддержать всех в непростые времена.

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Как сообщает DTF, плейлист режиссер опубликовал в своем Spotify. По его словам, это треки из составленного им списка любимой музыки Мередит Квилл, покойной матери Питера Квилла из «Стражей Галактики». Именно из этого списка отбирались композиции для первых двух фильмов.

«Какие-то из этих песен почти попали в фильмы, вроде «She's Gone», а другие я всегда хотел использовать, но так и не нашёл им места. Так или иначе, я не планировал публиковать этот плейлист, потому что могу использовать треки в будущих фильмах. Однако я подумал, что в эти тяжёлые времена нам всем нужно немного радости — это важнее», - пояснил Ганн.

В плейлист вошли композиции KISS, Queen, Дэвида Боуи, Элтона Джона, Стиви Уандера и прочих.

Ранее сообщалось, что премьеру "Стражей галактики - 3" не будут переносить из-за коронавируса.