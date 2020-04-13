Премьеру "Стражей галактики - 3" не будут переносить из-за коронавируса

Третья часть "Стражей галактики" должна выйти в срок.

Дата премьеры третьей части "Стражей галактики" не будет изменена из-за коронавируса.

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Об этом в своем Twitter сообщил режиссер Джеймс Ганн.

"В настоящее время нет причин для переноса даты выпуска", - написал Ганн.

По его словам, съемки уже завершились и сейчас проходит этап монтажа киноленты.

"Нам чрезвычайно повезло завершить съемку и настроить монтаж из наших домов до карантина", - рассказал Ганн.

Отметим, что точная дата выхода фильма "Стражи галактики 3" еще официально не названа. По некоторым данным, она запланирована на декабрь 2021 года.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса многие кинокомпании перенесли премьеры фильмов на боле поздний срок. Так студия Universal Pictures из-за коронавируса перенесла на несколько месяцев премьеру хоррора "Кэндимен" (Candyman) - ремейка культового фильма 1992 года.