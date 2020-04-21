Появился трейлер сериала "Голливуд"

Действие сюжета сериала развивается в эпоху "золотого Голливуда" 1940-х годов.

После публикации первых кадров, в сети появился официальный трейлер мини-сериала "Голливуд" от сервиса Netflix.

Читайте такжеВийшов трейлер фентезі "Артеміс Фаул"

В фильме снялись Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Хэрриер, Джим Парсонс, Пэтти ЛюПон, Дилан МакДермотт, Куин Латифа, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп, передает 112.ua.

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером "Голливуда" выступил Райан Мерфи,известный по сериалу "Американская история ужасов".

Действие сюжета развивается в эпоху "золотого Голливуда" 1940-х годов. В сериале задействованы как реально существовавшие личности (Рок Хадсон, Элеанор Рузвельт, Хэтти МакДэниэл), так и вымышленные персонажи. Молодые и нестандартные актеры хотят добиться признания на "фабрике грез", а прожженные мастодонты стремятся не потерять нажитое богатство и влияние.

Сериал выйдет на Netflix 1 мая.