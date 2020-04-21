цей матеріал доступний українською

Появился трейлер сериала "Голливуд"

11:17, 21 апреля 2020
Кино и музыка
146 0
Сериал выйдет на Netflix 1 мая 2020 года \ скриншот с видео

Читайте такжеВийшов трейлер фентезі "Артеміс Фаул"

В фильме снялись Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Хэрриер, Джим Парсонс, Пэтти ЛюПон, Дилан МакДермотт, Куин Латифа, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп, передает 112.ua.

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером "Голливуда" выступил Райан Мерфи,известный по сериалу "Американская история ужасов".

Действие сюжета развивается в эпоху "золотого Голливуда" 1940-х годов. В сериале задействованы как реально существовавшие личности (Рок Хадсон, Элеанор Рузвельт, Хэтти МакДэниэл), так и вымышленные персонажи. Молодые и нестандартные актеры хотят добиться признания на "фабрике грез", а прожженные мастодонты стремятся не потерять нажитое богатство и влияние.

Сериал выйдет на Netflix 1 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трейлер#сериалы Netflix