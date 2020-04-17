Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур
В сети появился первый тизер новой экранизации культового романа Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".
Читайте такжеВышел трейлер сериала "Выжить" с Софи Тернер
Ролик опубликован в Twitter онлайн-сервис Peacock, где состоится премьера шоу. Главные роли в сериале "Дивный новый мир" исполнили Джессика Браун-Финдли, Олден Эренрайк, Деми Мур, Гарри Ллойд.
Действие сериала происходит в Лондоне. Далекое будущее ознаменовалось культом потребления, символом которого выступает Генри Форд. Человечество поделено на касты, но всех объединяет пристрастие к наркотику под названием сома. Однажды два жителя города попадают за его пределы и обнаруживают нечто совершенно иное.
Сериал будет состоять из девяти эпизодов. Точной даты выхода сериала пока нет, но запуск новой стриминговой платформы от NBCUniversal - Peacock - состоится 15 июля.