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Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур

12:32, 17 апреля 2020
Кино и музыка
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Действие сериала происходит в Лондоне \ скриншот с видео

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Ролик опубликован в Twitter онлайн-сервис Peacock, где состоится премьера шоу. Главные роли в сериале "Дивный новый мир" исполнили Джессика Браун-Финдли, Олден Эренрайк, Деми Мур, Гарри Ллойд.

Действие сериала происходит в Лондоне. Далекое будущее ознаменовалось культом потребления, символом которого выступает Генри Форд. Человечество поделено на касты, но всех объединяет пристрастие к наркотику под названием сома. Однажды два жителя города попадают за его пределы и обнаруживают нечто совершенно иное.

Сериал будет состоять из девяти эпизодов. Точной даты выхода сериала пока нет, но запуск новой стриминговой платформы от NBCUniversal - Peacock - состоится 15 июля.

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Теги: #сериал#тизер