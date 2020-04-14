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Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Зендая: опубликованы новые кадры со съемочной площадки "Дюны"

16:20, 14 апреля 2020
Кино и музыка
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Появились первые кадры новой "Дюны" / vanityfair.com

Журнал Vanity Fair поделился кадрами со съемочной площадки экранизации культового фантастического романа "Дюна" Фрэнка Герберта, над которой работает режиссер Дени Вильнёв. 

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На снимках можно видеть, как выглядит в своих ролях звездный актерский состав картины - Оскар Айзек, Зендая, Джош Бролин, Джейсон Момоа и прочие. 

Дени Вильнёв рассказал журналстам, что история "Дюны" слишком масштабная, так что он хочет представить ее в двух фильмах. При этом, в его экранизации будут отступления от оригинанала.

Дом Атрейдесов в новой "Дюне" / vanityfair.com
vanityfair.com

Дени Вильнёв рассказал журналстам, что история "Дюны" слишком масштабная, так что он хочет представить ее в двух фильмах. При этом, в его экранизации будут отступления от оригинанала.

В частности, один из персонажей романа, Льет-Кайнз, который в книге был белым мужчиной, станет темнокожей женщиной. Эту героиню сыграла Шэрон Дункан-Брюстер.

Шэрон Дункан-Брюстер в роли  Льет-Кайнз / vanityfair.com
Джейсон Момоа в роли Дункана Айдахо / vanityfair.com
Дени Вильнёв и Хавьер Бардем на съемочной площадке / vanityfair.com

Накануне в сети был представлен первый кадр будущей ленты с Тимоти Шаламе в роли пола Атрейдеса. 

Релиз «Дюны» запланирован на декабрь 2020 года. Эпидемия коронавируса на эти планы пока не повлияла.

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Теги: #кино