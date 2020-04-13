Опубликован первый кадр экранизации "Дюны" с персонажем Тимоти Шаламе

Релиз «Дюны» Дени Вильнёва запланирован на декабрь 2020 года.

В сети появился первый кадр экранизации культового фантастического романа «Дюна», над которой работает режиссер Дени Вильнев. На нем можно видеть актера Тимоти Шаламе в образе главного героя – Пола Атрейдеса.

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Снимок опубликовало издание Vanity Fair, которое также узнало у Шаламе несколько деталей о его роли в фильме. По сюжету фильма, Пол – юноша из могущественной семьи (дом Атрейдесов), который планирует стать кем-то вроде молодого генерала в армии своего отца, и занять его место, когда придет время. Однако история складывается абсолютно иначе.

Релиз «Дюны» Дени Вильнёва запланирован на декабрь 2020 года. Эпидемия коронавируса на эти планы пока не повлияла.

Ранее сообщалось, что сценарист хоррора "Оно" экранизирует еще один роман Стивена Кинга.