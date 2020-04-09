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Стив Карелл и Джон Малкович появились в первых кадрах сериала "Космические силы" (фото)

17:46, 09 апреля 2020
Кино и музыка
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Премьера "Космических сил" запланирована на 29 мая \ Netflix

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Снимки опубликовало издание polygon. Главные роли в шоу исполнили Стив Карелл, Лиза Кудроу, Бен Шварц и Джон Малкович. Шоураннеромвыступил создатель популярного сериала "Офис" Грег Дэниелс.

Главные роли в шоу исполнили Стив Карелл, Лиза Кудроу, Бен Шварц и Джон Малкович \ Netflix

Сериал расскажет историю об американском генерале Марке Нэйрде, мечтающем возглавить ВВС. Однако вместо этого его назначают командиром Космических сил - нового военного подразделения армии США, созданного по инициативе Дональда Трампа. Ему поручают сразу несколько задач. Во-первых, вернуть присутствие американцев на Луну. А, во-вторых, добиться полного доминирования в космосе.

Премьера "Космических сил" запланирована на 29 мая на Netflix.

Сериал расскажет историю об американском генерале Марке Нэйрде, мечтающем возглавить ВВС \ Netflix
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Теги: #сериалы Netflix