Стив Карелл и Джон Малкович появились в первых кадрах сериала "Космические силы" (фото)

Сериал будет доступен для просмотра 29 мая.

В сети появились первые кадры нового комедийного сериала Netflix "Космические силы".

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Снимки опубликовало издание polygon. Главные роли в шоу исполнили Стив Карелл, Лиза Кудроу, Бен Шварц и Джон Малкович. Шоураннеромвыступил создатель популярного сериала "Офис" Грег Дэниелс.

Сериал расскажет историю об американском генерале Марке Нэйрде, мечтающем возглавить ВВС. Однако вместо этого его назначают командиром Космических сил - нового военного подразделения армии США, созданного по инициативе Дональда Трампа. Ему поручают сразу несколько задач. Во-первых, вернуть присутствие американцев на Луну. А, во-вторых, добиться полного доминирования в космосе.

Премьера "Космических сил" запланирована на 29 мая на Netflix.