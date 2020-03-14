Киностудии Netflix и Disney в США приостанавливают работу, все съемки заморожены

Скорее всего, отложат выход "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо, "Один дома", нового "Питера Пэна", а также "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel.

Американские киностудии приостанавливают съемки в США и Канаде из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Forbes.

Ограничение вводится с 16 марта и предварительно продлится две недели.

Читайте также"Форсаж 9" – на паузе: премьеру самого ожидаемого фильма 2020-го перенесли на годТак, работу над контентом прекращают принадлежащие Disney компании ABC и 20th Century Fox TV, также проекты замораживают Netflix, Apple и Warner Bros. TV.

По данным издания, премьеры ремейка «Русалочки» и нового сезона «Анатомии страсти», скорее всего, будут отложены. Также, скорее всего, отложат выход «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо, «Один дома», нового «Питера Пэна», а также «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel.

Apple приостановила производство «Утреннего шоу», а Warner Bros. TV – работу над «Люцифером». Netflix заморозил производство новых сезонов «Очень странных дел» и «Грейс и Фрэнки». Решение по сериалам и фильмам, которые производятся за пределами США и Канады, как, например, «Ведьмак», будут приниматься отдельно по каждому проекту.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации. По данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США достигло 2 174, умерли 47 человек, выздоровели 12.

Всего в мире зарегистрировано более 145 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерли примерно 5,5 тысячи человек, вылечились почти 72 тысячи.