"Форсаж: Хоббс и Шоу" с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом получит продолжение

Пока фильм находится на стадии разработки.

Фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" режиссера Дэвида Литча все-таки получит сиквел.

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Об этом сообщил исполнитель одной из главных ролей Дуэйн Джонсон, пишет Screen Rant. "Сейчас мы разрабатываем следующий фильм, следующий "Хоббс и Шоу" и я очень рад этому. Нам просто нужно определиться с креативными идеями и выяснить, в каком направлении двигаться дальше", - отметил Джонсон.

Актер также поблагодарил фанатов со всего мира, что они сделали боевик с ним и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях таким успешным. Картина собрала в прокате $759 млн.

Издание отмечает, что не понятно, когда фильм может выйти в кинотеатрах и допускает, что его придется ждать до конца 2022 года.