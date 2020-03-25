Выход "Скуби-Ду", "На высотах Нью-Йорка" и"Чудо-женщины 1984" отложен из-за коронавируса

Дата выхода "Чудо-женщины 1984" определена, однако премьеры двух других картин отложены на неопределенный срок.

Премьеру фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли, перенесли из-за коронавируса на конец лета.

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"Когда нами было принято решение снимать "Чудо-женщину 1984", мы были абсолютно уверены, что фильм выйдет в кинотеатрах. В связи с эти мы приняли решение перенести выход фильма на август", - заявил председатель киногруппы Warner Bros. Тоби Эммерих, передает The Hollywood Reporter.

Эммерих также выразил надежду, что к концу лета эпидемия закончится и посещать кинотеатры вновь будет безопасно.

Кроме этого, Warner Bros. из-за коронавируса решила отложить премьеры еще двух проектов. В частности, перенесены анимационный фильм "Скуби-Ду", который должен был выйти в мае, а также мюзикл "На высотах Нью-Йорка" с выходом в июне.

Для обеих картин пока не выбрали новые даты выхода.

Как сообщал УНИАН, из-за коронавируса уже перенесли премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" с апреля на ноябрь. Ожидается, что убытки из-за смещения даты составят около $30 млн.