Представлен первый трейлер сериала "Защищая Джейкоба" с Крисом Эвансом
11:30, 26 марта 2020Кино и музыка
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В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер.
В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора \ скриншот с видео
Apple TV+ представил первый трейлер мини-сериала "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob) по одноименному бестселлеру Уильяма Лэндея.
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В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер.
В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера, чей сын обвиняется в убийстве одноклассника.
Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.
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