Представлен первый трейлер сериала "Защищая Джейкоба" с Крисом Эвансом

В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер.

Apple TV+ представил первый трейлер мини-сериала "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob) по одноименному бестселлеру Уильяма Лэндея. Читайте такжеКрис Эванс исполнит главную роль в фильме о Бермудском треугольнике В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер. В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера, чей сын обвиняется в убийстве одноклассника. Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.

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