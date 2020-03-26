цей матеріал доступний українською

Представлен первый трейлер сериала "Защищая Джейкоба" с Крисом Эвансом

11:30, 26 марта 2020
Кино и музыка
66 0
В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора \ скриншот с видео

Читайте такжеКрис Эванс исполнит главную роль в фильме о Бермудском треугольнике

В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер. 

В основе сюжета лежит история помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера, чей сын обвиняется в убийстве одноклассника.

Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм#трейлер