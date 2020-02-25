Крис Эванс исполнит роль стоматолога-садиста в ремейке "Магазинчика ужасов"

Об участии в проекте ведут переговоры также Скарлет Йоханссон и Тэрон Эджертон.

Звезды "Мстителей" Крис Эванс, Скарлет Йоханссон и Тэрон Эджертон ведут переговоры об участии в ремейке известного мюзикла "Магазинчик ужасов".

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Эджертон и Йоханссон могут сыграть роли сотрудников зловещего магазина, где обнаруживается растение-людоед (его озвучит Билли Портер), сообщает The Hollywood Reporter. А Крис Эванс планирует перевоплотиться в стоматолога с садистскими наклонностями по имени Орина Скривелло.

Эванс подтвердил свое участие в проекте - он разместил в Twitter ссылку на статью и прикрепил к ней эмоджи зуба, намекая на роль стоматолога.

Режиссером картины стал Грег Берланти ("С любовью, Саймон"). Съемки стартуют этим летом. Дата премьеры пока не известна.

Оригинальная экранизация бродвейского мюзикла вышла в 1986 году. Сама постановка была написана по одноименному хоррору 1960 года.