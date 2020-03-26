В США из-за коронавируса отложили вручение театральной премии "Тони"

Церемония награждения должна была состояться в Нью-Йорке 7 июня.

Ежегодная церемония вручения театральной премии «Тони» была отложена на неопределенный срок.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организаторов. Церемония награждения должна была состояться в Нью-Йорке 7 июня. Бродвейские театры были закрыты две недели назад из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, из-за распространения коронавируса в США были закрыты кинотеатры, отменены премьеры целого ряда фильмов. Кроме этого, ежегодный Каннский кинофестиваль также пришлось перенести по той же причине.