В Британии отменили музыкальный фестиваль "Гластонбери"

Организаторы не могут подготовиться к проведению мероприятия из-за пандемии коронавируса.

В Великобритании из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль «Гластонбери».

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеКрупнейший музыкальный фестиваль мира переносят на полгода из-за коронавируса - СМИМероприятие должны были посетить около двухсот тысяч человек. Организаторы приняли решение отменить фестиваль из-за невозможности вести подготовку к его проведению — это ограничивают меры, принятые из-за распространения коронавируса.

Те, кто уже внес депозит за билеты, смогут перенести сумму на следующий год. Также можно оформить возврат.

Известно, что фестиваль «Гластонбери» проводится с 1970 года.

В 2020 году фестиваль был запланирован с 24 по 28 июня. Там должны были выступить Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Кендрик Ламар, Лана Дель Рей и другие известные музыканты.

Ранее УНИАН сообщал, какие концерты и другие массовые мероприятия отменили в Киеве из-за коронавируса.