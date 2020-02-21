Представлен IMAX-постер нового фильма о Бонде "Не время умирать"

В украинских кинотеатрах премьера картины пройдет 9 апреля 2020 года.

IMAX представили постер к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

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На иллюстрации исполнитель главной роли Дэниел Крейг изображен на мотоцикле.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемной рапсодии" Рами Малек.

В украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, певица Билли Айлиш презентовала саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".