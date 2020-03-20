Что посмотреть на карантине: подборка увлекательных сериалов (видео)

Если ваши планы на ближайшие дни отменились в связи с карантином, отличным вариантом, чтобы провести вечер, станет просмотр сериалов.

В Украине до 3 апреля ввели карантин из-за коронавируса. Украинцам рекомендуют работать дистанционно и избегать скоплений людей.

Для того, чтобы не скучать дома, УНИАН подготовил подборку интересных сериалов.

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"Чужак" (2020)

Запутанная и захватывающая хоррор-драма по мотивам романа Стивена Кинга. В центре истории - расследование жестокого убийства мальчика. Подозреваемый арестован, но настаивает на своей непричастности. Сюжет настолько интересный, что невозможно оторваться от экрана на протяжении всех 10 серий.

"Половое воспитание" (2019)

Хит от Netflix, который рассказывает о реалиях современных школьников. В центре сюжета - застенчивый старшеклассник Отис, мама которого работает сексопатологом. Юноша часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому в Отиса возникла идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

"Почему женщины убивают" (2019)

Замечательный сериал для любителей черного юмора. 3 женские истории, 3 эпохи и один особняк. Вместе с героинями вы почувствуете разочарование, обиды и посмеетесь от души. Сериал о женщинах и в первую очередь для них.

"Чернобыль" (2019)

Сериал из 5 эпизодов рассказывает о техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС. В центре сюжета - истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва. Этот мини-сериал получил три премии Emmy.

"Ведьмак" (2019)

События разворачиваются вокруг красивого, харизматичного и сильного Ведьмака с Ривии. Он – наемник-мутант, который охотно и с легкостью уничтожит чудовище. Колдуньи, ведьмаки, чудовища и красивая любовная линия - что еще нужно для замечательного фильма на вечер?

Как сообщал УНИАН, правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.