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Лорак соблазнила молодого красавца в новом клипе (видео)

19:01, 18 марта 2020
Кино и музыка
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Лорак предстала в новом образе / instagram.com/anilorak

Ролик размещен в ее Instagram.

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В превью нового клипа артистка засветила сразу два наряда: светлый и черный кружевной. Она также сменила прическу и сделала себе косую челку.

По сюжету клипа Лорак соблазнила молодого красавца-мужчину.

"А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах", - подписала видео певица. 

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Теги: #певица#Ани Лорак