Лорак соблазнила молодого красавца в новом клипе (видео)
19:01, 18 марта 2020Кино и музыка
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Лорак сменила прическу и сделала себе косую челку.
Лорак предстала в новом образе / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак представила тизер нового клипа на песню "Обещаю".
Ролик размещен в ее Instagram.
А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах. Не будем томить вас долгимими ожиданиями. Специально для моих любимых зрителей. Завтра в 12:00 на моём канале в YouTube состоится эксклюзивная премьера видео #Обещаю. ♥️ Directed by @radislav
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В превью нового клипа артистка засветила сразу два наряда: светлый и черный кружевной. Она также сменила прическу и сделала себе косую челку.
По сюжету клипа Лорак соблазнила молодого красавца-мужчину.
"А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах", - подписала видео певица.
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