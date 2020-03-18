Лорак соблазнила молодого красавца в новом клипе (видео)

Лорак сменила прическу и сделала себе косую челку.

Украинская певица Ани Лорак представила тизер нового клипа на песню "Обещаю".

Ролик размещен в ее Instagram.

Читайте такжеОфициально: Евровидение 2020 отменили

В превью нового клипа артистка засветила сразу два наряда: светлый и черный кружевной. Она также сменила прическу и сделала себе косую челку.

По сюжету клипа Лорак соблазнила молодого красавца-мужчину.

"А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах", - подписала видео певица.