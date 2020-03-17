Предсказал коронавирус: фильм десятилетней давности стал самым популярным в мире
Фильм «Заражение» (Contagion) 2011 года выпуска за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной, так как зрители увидели в нем предсказание эпидемии коронавируса.
Читайте такжеNetflix сегодня прекращает съемки фильмов в США и Канаде из-за коронавируса
Об этом сообщает Times of India.
В картине режиссера Стивена Содерберга рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США. Компания Warner Bros заявила, что «Заражение» стало их самым востребованным фильмом.
Популярнее его по просмотрам остается лишь франшиза о Гарри Поттере. Лента также попала в тренды Amazon Prime и iTunes.
Фильм вышел в 2011 году. В нем сыграл ряд знаменитых актеров, среди которых, в частности, Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр и Лоренс Фишберн.
Несколько предсказаний, которые увидели зрители в фильме (спойлеры)
- в фильме Героиня через рукопожатие заражается вирусом MEV-1 в Гонконге от шеф-повара, который приготовил свинину. А свинья, в свою очередь, была инфицирована летучей мышью.
- как и коронавирус Covid-19, вирус из фильма распространяется при близком контакте людей или прикосновении к зараженным поверхностям.
- и киношная, и настоящая болезни затрагивают дыхательные пути.
- служба санитарно-эпидемиологической разведки в фильме выявляет и изолирует зараженных.
- весь Чикаго оказывается в карантинной зоне, что очень напоминает реальное развитие событий в Китае.
Как сообщал УНИАН, американские киностудии приостанавливают съемки в США и Канаде из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.