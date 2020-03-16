Украина вошла в топ-7 фаворитов Евровидения по зрительскому голосованию
14:47, 16 марта 2020Кино и музыка
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По состоянию на 16 марта группа Go_A оказалась на седьмом месте.
Go_A оказалась на седьмом месте по голосованию / УНИАН
Представитель от Украины на "Евровидении-2020", группа Go_A, которой букмекеры пророчат лишь 25-е место, завоевывает внимание зрителей.
Так, в онлайн-голосовании, которое разместили на официальном сайте конкурса, пользователи активно голосуют за нашего представителя и пророчат ему место в десятке.
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По состоянию на 16 марта группа Go_A оказалась на седьмом месте. Чтобы увидеть результат, необходимо принять участие в голосовании.
Так, зрители отдали больше всего голосов за представителя от Литвы. На втором месте находится Россия. Третье и четвертое место пророчат Болгарии и Грузии соответственно. В десятке также Исландия, Швейцария, Румыния, Греция и Германия.
Как сообщал УНИАН, Украина неожиданно поднялась в рейтинге букмекеров по Евровидению.
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