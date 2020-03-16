Украина неожиданно поднялась в рейтинге букмекеров по Евровидению

Теперь в рейтинге мы занимаем 25-ю строчку.

Украина поднялась на три позиции в рейтинге букмекеров по Евровидению. Теперь в рейтинге мы занимаем 25-ю строчку.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

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В первой пятерке также состоялась рокировка.

Первое место по-прежнему занимает Болгария и певица Victoria с песней Tears Getting Sober.

А вот на второе место вышла Швейцария. На третьем месте Литва и группа The Roop. На четвертом месте, по прогнозам букмекеров, окажется Исландия. А вот Россия и группа Little Big находятся на пятой строчке.