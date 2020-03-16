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Украина неожиданно поднялась в рейтинге букмекеров по Евровидению

10:44, 16 марта 2020
Кино и музыка
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На Евровидение от Украины поедет группа Go_A / УНИАН

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

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В первой пятерке также состоялась рокировка. 

Первое место по-прежнему занимает Болгария и певица Victoria с песней Tears Getting Sober.

А вот на второе место вышла Швейцария. На третьем месте Литва и группа The Roop.  На четвертом месте, по прогнозам букмекеров, окажется Исландия. А вот Россия и группа Little Big находятся на пятой строчке.

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Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор