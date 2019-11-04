Телеканал HBO показал второй тизер сериала "Новый Папа" (видео)

В эпизодах сериала появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Телеканал HBO показал второй тизер сериала Паоло Соррентино «Новый Папа», премьера которого запланирована на январь 2020 года.

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Известно, что главные роли в сериале сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. В эпизодах появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого Папы», где Джуд Лоу сыграл кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Пап Римских.

Как ранее сообщал УНИАН, завидный голливудский холостяк Джуд Лоу женился.