Телеканал HBO показал второй тизер сериала "Новый Папа" (видео)
15:30, 04 ноября 2019Кино и музыка
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В эпизодах сериала появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.
Новый сериал не будет вторым сезоном "Молодого Папы" / film.ru/news
Телеканал HBO показал второй тизер сериала Паоло Соррентино «Новый Папа», премьера которого запланирована на январь 2020 года.
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Известно, что главные роли в сериале сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. В эпизодах появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.
Новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого Папы», где Джуд Лоу сыграл кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Пап Римских.
Как ранее сообщал УНИАН, завидный голливудский холостяк Джуд Лоу женился.
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