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Телеканал HBO показал второй тизер сериала "Новый Папа" (видео)

15:30, 04 ноября 2019
Кино и музыка
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Новый сериал не будет вторым сезоном "Молодого Папы" / film.ru/news

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Известно, что главные роли в сериале сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. В эпизодах появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Новый сериал не будет вторым сезоном «Молодого Папы», где Джуд Лоу сыграл кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Пап Римских.

Как ранее сообщал УНИАН, завидный голливудский холостяк Джуд Лоу женился.

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