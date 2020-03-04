Jerry Heil предсказала России победу на Евровидении-2020 и спровоцировала скандал

Jerry Heil позднее отметила, что она, разумеется, поддерживает участников из Украины

Украинская певица и участница Нацотбора на Евровидение Jerry Heil предсказала группе из России Little Big победу на Евровидении-2020 и вызвала негативную реакцию у пользвателей сети.

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"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" - написала в Инстаграм Jerry Heil, отметив в своем посте музыкантов. После этого на певицу в сети полилась волна хейта.

На данный момент комментарии под постом закрыты, но издание "Апостроф. Лайм" успело собрать некоторые и них.

В комментариях к фотографии певице вдруг заявили, что поддерживать российскую группу сейчас вовсе некорректно. Некоторые даже посчитали, что дело в зависти и поражении в финале Нацотбора: "Отписываюсь после этого поста… с теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", "Как можно поддерживать группу из РФ?", "Фу, Яна, что за дичь?", "Ну ясно. Тебе обидно, что ты проиграла на отборочном", - писали под постом.

Позднее Jerry Heil опубликовала стори, в которой написала, что она, разумеется, поддерживает участников из Украины и призвала не искать в ее словах того, чего там нет.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении 2020 Россию представит фриковая группа Little Big. От Украины на конкурс поедет группа Go-A.