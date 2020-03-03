Не соответствовал эпохе #MeToo: Disney убрал из "Мулан" персонажа

Создатели киноадаптации посчитали неправильным, что главная героиня влюбится в своего командира.

Из киноадаптации анимационного фильма студии Disney «Мулан» убрали одного из главных героев – Ли Шанга. Это сделали из-за «несоответствия» эпохе #MeToо.

Об этом пишет BBC News.

Читайте такжеПредставлен финальный трейлер фильма "Мулан"Оригинальная анимационная картина 1998 года (которая при этом основана на китайской легенде) повествует о девушке по имени Мулан, которая маскируется под мужчину, чтобы сражаться вместо своего отца в китайской армии. Там она знакомится и сближается со своим командиром Ли Шангом.

По словам продюсера Джейсона Рида, в таком сюжете вызывает вопросы роль власти в их отношениях.

«Я думаю, особенно во время движения #MeToo, что быть при командире, имеющего любовное влечение, было бы очень неудобно, и мы не думаем, что это уместно», – сказал он.

Поэтому Ли Шанга заменили на двух персонажей: один стал командиром по имени Тунг, который становится для главной героини наставником и заменяет отца, а другой – Хонгуи, который находится с Мулан в одной команде и равен ей.

Как известно, хештег #МeToo распространился в социальных сетях в октябре 2017 года из-за скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. Участники акции придают огласке случаи сексуального насилия и домогательств.

Она спровоцировала появление обвинений в адрес многих известных людей, а в сентябре в США за сексуальное насилие посадили первую знаменитость – актера Билла Косби.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным по делу о сексуальном насилии и самого Вайнштейна.