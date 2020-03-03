Леди Гага сообщила дату премьеры и название нового альбома
11:18, 03 марта 2020Кино и музыка
150 0
В альбом войдет 16 песен, в том числе и недавно вышедшая Stupid Love.
Леди Гага / REUTERS
Американская певица Леди Гага, которая презентовала на днях клип на новую песню Stupid Love, раскрыла название и дату выхода нового альбома.
Читайте такжеЛеди Гага выпустила "инопланетный" клип на песню Stupid Love (видео)
Как сообщила артистка в своем Instagram, пластинка будет называться Chromatica и выйдет 10 апреля.
В треклист войдет 16 песен, в том числе и Stupid Love. Темами альбома станут исцеление и храбрость.
Последний на сегодня альбом Леди Гаги Joanne вышел в октябре 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter