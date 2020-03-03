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Леди Гага сообщила дату премьеры и название нового альбома

11:18, 03 марта 2020
Кино и музыка
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Леди Гага / REUTERS

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Как сообщила артистка в своем Instagram, пластинка будет называться Chromatica и выйдет 10 апреля.

В треклист войдет 16 песен, в том числе и Stupid Love. Темами альбома станут исцеление и храбрость. 

Последний на сегодня альбом Леди Гаги Joanne вышел в октябре 2016 года.

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Теги: #музыка#Леди Гага