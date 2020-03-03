Леди Гага сообщила дату премьеры и название нового альбома

В альбом войдет 16 песен, в том числе и недавно вышедшая Stupid Love.

Американская певица Леди Гага, которая презентовала на днях клип на новую песню Stupid Love, раскрыла название и дату выхода нового альбома. Читайте такжеЛеди Гага выпустила "инопланетный" клип на песню Stupid Love (видео) Как сообщила артистка в своем Instagram, пластинка будет называться Chromatica и выйдет 10 апреля. В треклист войдет 16 песен, в том числе и Stupid Love. Темами альбома станут исцеление и храбрость. Последний на сегодня альбом Леди Гаги Joanne вышел в октябре 2016 года.

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