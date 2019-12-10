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Twitter назвал самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: BTS, Ариана Гранде, Дрейк

14:25, 10 декабря 2019
Кино и музыка
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Группа BTS / Instagram, BTS_official

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Соответствующий отчет представлен в блоге соцсети. Во внимание принимался не общий объем твитов, а число людей, которые твитили на конкретную тему. Анализировались данные с 1 января по 15 ноября 2019 года.

Twitter – самые обсуждемые музыканты

  1. южнокорейский бойз-бенд BTS
  2. певица Ариана Гранде
  3. репер Дрейк
  4. певица Рианна
  5. хип-хоп-исполнительница Карди Би
  6. певец Джастин Бибер
  7. певица Бейонс
  8. репер Канье Уэст
  9. певица Билли Айлиш
  10. Леди Гага

В Twitter также назвали самые обсуждаемые пользователями фильмы и сериалы. Самым обсуждаемым сериалом уходящего года стала «Игра престолов», а самым обсуждаемым фильмом – «Мстители: Финал».

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Теги: #Twitter#музыка