Twitter назвал самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: BTS, Ариана Гранде, Дрейк

Первое место рейтинга самых обсуждаемых в Twitter музыкантов занял южнокорейский бойз-бенд BTS.

В соцсети Twitter по итогам 2019 года назвали самых обсуждаемых пользователями музыкантов.

Читайте такжеМиллионы фейков: названы знаменитости с наибольшим количеством "накрученных" подписчиков в Instagram

Соответствующий отчет представлен в блоге соцсети. Во внимание принимался не общий объем твитов, а число людей, которые твитили на конкретную тему. Анализировались данные с 1 января по 15 ноября 2019 года.

Twitter – самые обсуждемые музыканты

южнокорейский бойз-бенд BTS певица Ариана Гранде репер Дрейк певица Рианна хип-хоп-исполнительница Карди Би певец Джастин Бибер певица Бейонс репер Канье Уэст певица Билли Айлиш Леди Гага

В Twitter также назвали самые обсуждаемые пользователями фильмы и сериалы. Самым обсуждаемым сериалом уходящего года стала «Игра престолов», а самым обсуждаемым фильмом – «Мстители: Финал».