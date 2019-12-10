Twitter назвал самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: BTS, Ариана Гранде, Дрейк
14:25, 10 декабря 2019Кино и музыка
204 0
Первое место рейтинга самых обсуждаемых в Twitter музыкантов занял южнокорейский бойз-бенд BTS.
Группа BTS / Instagram, BTS_official
В соцсети Twitter по итогам 2019 года назвали самых обсуждаемых пользователями музыкантов.
Читайте такжеМиллионы фейков: названы знаменитости с наибольшим количеством "накрученных" подписчиков в Instagram
Соответствующий отчет представлен в блоге соцсети. Во внимание принимался не общий объем твитов, а число людей, которые твитили на конкретную тему. Анализировались данные с 1 января по 15 ноября 2019 года.
Twitter – самые обсуждемые музыканты
- южнокорейский бойз-бенд BTS
- певица Ариана Гранде
- репер Дрейк
- певица Рианна
- хип-хоп-исполнительница Карди Би
- певец Джастин Бибер
- певица Бейонс
- репер Канье Уэст
- певица Билли Айлиш
- Леди Гага
В Twitter также назвали самые обсуждаемые пользователями фильмы и сериалы. Самым обсуждаемым сериалом уходящего года стала «Игра престолов», а самым обсуждаемым фильмом – «Мстители: Финал».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter