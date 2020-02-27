На Netflix выпустили второй сезон фантастического сериала "Видоизменённый углерод"

Одну из главных ролей во втором сезоне сыграл Энтони Маки, известный по ролям в киновселенной Marvel.

Стриминговая платформа Netflix выпустила второй сезон фантастического сериала «Видоизменённый углерод». На сервисе уже доступны все серии.

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Как сообщает DTF, второй сезон сериала немного сократили — восемь эпизодов вместо десяти.

Одну из главных ролей во втором сезоне сыграл Энтони Маки, известный по ролям в киновселенной Marvel и сериале «Чёрное зеркало».

Первый сезон шоу стоил более 200 миллионов долларов и стал одним из самых дорогих в истории Netflix. Это обусловлено обилием спецэффектов и съёмками на натуре.

Во вселенной «Видоизмененного углерода» люди будущего способны менять тела как перчатки. События первого сезона сериала рассказывали о Такеши Коваче, чей путь растянулся на сотни лет и множество различных тел и планет, что позволяло истории исследовать вопросы идентичности, морали и человеческой души. В новом сезоне у Ковача появится новое тело.