Певец из Украины открестился от поездки на Евровидение от России

По словам Панайотова, пока официально никто представителя не объявлял и он лично также не владеет информацией, что поедет в Роттердам на музыкальное соревнование.

Певец родом из Запорожья Александр Панайотов опроверг информацию о том, что в этом году поедет на Евровидение от России.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

По его словам, пока официально никто представителя не объявлял и он лично также не владеет информацией, что поедет в Роттердам на музыкальное соревнование.

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"Единственный источник, который достоверности огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо", - написал Панайотов.

Как сообщал УНИАН, ранее российское издание StarHit сообщило о том, что Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье.