Певец из Украины открестился от поездки на Евровидение от России
Певец родом из Запорожья Александр Панайотов опроверг информацию о том, что в этом году поедет на Евровидение от России.
Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
По его словам, пока официально никто представителя не объявлял и он лично также не владеет информацией, что поедет в Роттердам на музыкальное соревнование.
Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо .
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"Единственный источник, который достоверности огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо", - написал Панайотов.
Как сообщал УНИАН, ранее российское издание StarHit сообщило о том, что Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье.