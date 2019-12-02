Представлен первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Премьера картины намечена на апрель 2020 года.

После презентации первого постера в сети появился дебютный тизер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

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Ролик опубликован на официальном канале фильма в YouTube. Полноценный трейлер ожидается 4 декабря.

К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг. Вместе с Крэйгом в картине играют Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемной рапсодии" Рами Малек.

Согласно синопсису Джеймс Бонд, который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

Известна также дата премьеры фильма – 8 апреля 2020 года.