Группа GO-A ответила на критику лидера "Антител" Тополи

Певец Тарас Тополя назвал песню победителя Национального отбора "фольклором родом из Российской империи".

Участники группы GO-A, которые будут представлять Украину на Евровидении 2020, ответили на критику лидера группы «Антитела» Тараса Тополи, который ранее заявил о «попытке впарить Европе паттерн о голодоморной Украине».

Об этом они рассказали в интервью ТСН.

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«Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что он думает», – сказал музыкант Тарас Шевченко.

В то же время исполнительница Екатерина Павленко отметила, что не только Тополя увидел в песне значения, которых нет: «на самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы».

Она пояснила, что ничего такого не вкладывали, «чтобы унизить нашу Украину», а «если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове».

По ее словам, сначала в основе трека была народная песня, которую они переписали из-за условий «Евровидения».

"Если у нас в первой версии девушка действительно плакала, ее обидели, она страдала, то в нашей версии она вышла из ситуации достойно, она сказала: "Ничего страшного, я это все переживу, несмотря на большую любовь", - подытожила Екатерина.

Напомним, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя после публикации скандального поста объяснил, что никого не хотел обидеть.

"Я никого не обвинял, а высказал свою точку зрения. То, что я увидел: это действительно фольклор юга, востока Украины; фольклор Левобережной Украины, которая очень долго была под Российской империей", – рассказал Тополь. Он также сравнил вокалистку Go_A Екатерину Павленко со злой феей Малефисентой.