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Том Харди обнародовал фото со съемок фильма "Веном 2"

16:54, 24 февраля 2020
Кино и музыка
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На снимках можно увидеть самого Харди \ instagram.com/tomhardy

Актер Том Харди в своем Instagram выложил несколько черно-белых фотографий со съемок второй части фильма "Веном" по комиксам Marvel, где он сыграет главную роль.

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Также несколько кадров выложил в соцсети известный звездный фотограф Грег Уильямс.

На снимках можно увидеть самого Харди, его коллегу Вуди Харрельсона (Карнаж), режиссера Энди Серкиса и сценаристку Келли Марсел.

Харди в своем Instagram выложил несколько черно-белых фотографий \ nstagram.com/gregwilliamsphotography
Также пару кадров презентовал в соцсети фотограф Грег Уильямс. \ nstagram.com/gregwilliamsphotography
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Теги: #фильм