Том Харди обнародовал фото со съемок фильма "Веном 2"
16:54, 24 февраля 2020Кино и музыка
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На снимках можно увидеть самого Харди, его коллегу Вуди Харрельсона и режиссера Энди Серкиса.
На снимках можно увидеть самого Харди \ instagram.com/tomhardy
Актер Том Харди в своем Instagram выложил несколько черно-белых фотографий со съемок второй части фильма "Веном" по комиксам Marvel, где он сыграет главную роль.
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Также несколько кадров выложил в соцсети известный звездный фотограф Грег Уильямс.
На снимках можно увидеть самого Харди, его коллегу Вуди Харрельсона (Карнаж), режиссера Энди Серкиса и сценаристку Келли Марсел.
Харди в своем Instagram выложил несколько черно-белых фотографий \ nstagram.com/gregwilliamsphotography
Также пару кадров презентовал в соцсети фотограф Грег Уильямс. \ nstagram.com/gregwilliamsphotography
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