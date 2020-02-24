Том Харди обнародовал фото со съемок фильма "Веном 2"

На снимках можно увидеть самого Харди, его коллегу Вуди Харрельсона и режиссера Энди Серкиса.

Актер Том Харди в своем Instagram выложил несколько черно-белых фотографий со съемок второй части фильма "Веном" по комиксам Marvel, где он сыграет главную роль.

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Также несколько кадров выложил в соцсети известный звездный фотограф Грег Уильямс.

На снимках можно увидеть самого Харди, его коллегу Вуди Харрельсона (Карнаж), режиссера Энди Серкиса и сценаристку Келли Марсел.