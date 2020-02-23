Сердючка, минимализм и украинский колорит - как прошел финал Нацотбора на Евровидение 2020

В этом году за отсутствием скандалов, организаторы решили разнообразить Нацотбор ярким выступлением одного из судей. В то же время артисты сильно минимизировали собственные номера.

Открыла финал Верка Сердючка. Артистка уставшим голосом исполнила песню Dancing Lasha Tumbai, с которой ей удалось пробиться на 2-е место в Евровидении 2007. Второй песней был свежий хит Make it Rain Champagne. Тут уже выступление прошло более бодро и Сердючку еще долго не отпускали со сцены.

Потом в ожидании пока Андрей Данилко переоденется и вернется за судейский стол, на сцену вывели всех финалистов. Зрители увидели артистов в обновленных образах, что подпортило эффект неожиданности от их выступлений. Посмотреть финал Нацотбора можно было в прямом эфире телеканалов UA: ПЕРШИЙ и СТБ.

Jerry Heil

Хуже всего и судьи, и зрители оценили выступление Jerry Heil.

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YouTube-звезда слишком близко к сердцу приняла критику в сети к своему прошлому выступлению, и в этот раз решила кардинально изменить номер. Яркую желтую шубу Jerry сменила на пижаму, а подтанцовку в костюмах свиньи и зайца променяла на статично стоящего гитариста. И хоть в этот раз артистка исполнила песню Vegan более уверенно, это ей не помогло. Номер показался пустой и недоработанный, а абстрактный космический видеоряд никак не увязывался с веганской тематикой песни. Неудивительно, что певица получила самый низкий балл.

David Axelrod

На предпоследнем месте оказался David Axelrod с песней Horizon. К финалу артист тоже решил удивить зрителей. Из Киркорова он преобразился в смесь Леонтьева и Джона Сноу из сериала “Игра Престолов”. Вместе с этим с бэк-вокала пропали “ангелы”. Но такая смена имиджа пошла артисту на пользу, что и отметили судьи. В остальном же номер не претерпел изменений и выглядел уж слишком минималистичным. Это была все та же хорошая, но очень форматная песня. Поэтому жюри отдали финалисту 3 балла. Зрители же оценили выступление хуже, поставив 2 балла из 6-ти возможных.

TVORCHI

Одними из тех, кто практически не менял свой номер к финалу стала тернопольская группа TVORCHI. Ребята раскачали зал песней Bonfire, однако в этот раз она звучала хуже, чем в полуфинале. Возможно проблема была с плохо настроенным ушным монитором, за который постоянно хватался вокалист Джефри Кенни.

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Судьи хоть и отметили, что TVORCHI делают хорошую музыку, но за плохое исполнение поставили всего 2 балла. Зрители тоже не высоко оценили номер артистов и отдали им 3 балла.

KHAYAT

Андрей Хайат - единственный из претендентов, кто второй год подряд участвует в Нацотборе со сцены пообещал, что в третьего раза не будет.

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В финале артист не стал менять номер, и своей постановкой со странной графикой и двумя девушками на подтанцовке вернул зрителям 2007-й год. Песня Call For Love прозвучала сильно. Видно было, что Андрей уверенно чувствует себя на сцене. Но судьи не оценили выступление и поставили Хайату 4 балла. Зрители были более благосклонны, отдав Андрею 5 баллов из 6-ти возможных.

Kruть

Бандуристка из Хмельницкого, Марина Круть, исполнила очень атмосферную и лиричную песню “99”.

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Артистка услышала пожелания жюри: в финале распустила волосы, пела стоя и даже пыталась танцевать. Делать это было непросто, учитывая, что ей приходилось еще и играть на бандуре. В остальном же номер был таким же, как и в полуфинале. Только в этот раз Марине удалось лучше раскрыть свой вокал, что отметили и судьи, поставив девушке 5 баллов. А вот зрители дали Марине 4 балла.

Go_A

Лучше всех показал себя в финале электрофолк-коллектив Go_A. Вокалистка группы, Екатерина Павленко, не стала слушать замечания судьи, Виталия Дроздова, по поводу ее танцев. И сделала правильно. Как оказалось, после полуфинала эти незамысловатые движения пришлись по вкусу зрителям не только в Украине, но и в Европе.

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В финале Екатерина сменила свой образ, и Go_A буквально взорвали зал песней “Соловей”. Это было одно из лучших выступлений, где в отличной песне переплелись украинский народный вокал и современная музыка, а искры, вылетающие из гитары, добавили зрелищности. И зрители, и судьи поставили Go_A самый высокий балл. Именно этот коллектив будет представлять нашу страну в Нидерландах на 65-м юбилейном международном песенном конкурсе.

Евровидение 2020 стартует в Роттердаме 15 мая. И радует, что в этом году там прозвучит песня на украинском языке.

Кстати, перед финалом УНИАН пообщался с Go_A. В интервью, вокалистка Екатерина Павленко рассказала, как шла подготовка к Нацотбору, о попытках попасть на радио, и про трудности во время фольклорных экспедиций.

Сергей Коршунов