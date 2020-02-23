Триумф Go_A и феерическая Сердючка: в Киеве прошел финал нацотбора на Евровидение-2020 (фоторепортаж)

Группа Gо_A представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

22 февраля состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2020", победу на котором одержала группа GO_A.

Примечательно, что зрители бешеными аплодисментами встречали группу на сцене конкурса. А судьи нацотбора отметили, что выступление Go-A был прекрасным.

"Вы лучшие. Из первого полуфинала вы мои фавориты", – признался Андрей Данилко. "В прошлый раз мне не очень понравился номер, в этот раз это была магия", – добавил Виталий Дроздов. "Вы сегодня разорвали зал. Еще никому так не аплодировали", – прокомментировала выступление Тина Кароль.

В результате группа, котораяй исполнила украиноязычную песню "Соловей", получила максимальные 6 баллов и от судей и от зрителей.

Теперь исполнители будут пытаться одержать победу в "Евровидении-2020".

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Однако были в финале и другие яркие и невероятно потрясающие выступления. Так, одним из таких можно назвать выступление зажигательной Верки Сердючки, которая открыла финал конкурса.

Кроме Верки на сцене финала нацотбора своим выступлением порадовали зрителей беременна Джамала и судья конкурса Тина Кароль.

И конечно, главными звездами финала все же были участники, в частности KRUTЬ, JERRY HEIL, Gо-А, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" состоится в голландском городе Роттердам. Изначально планировалось, что городом, который примет соревнования, будет Амстердам. И, как пояснила мэр города, концертный зал Ziggo Dome, который планировалось использовать для конкурса, будет недоступен в запланированные даты.

Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая, второй полуфинал – 14 мая, а грандиозный финал – 16 мая.