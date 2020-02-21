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Представлен трейлер нового психологического сериала "Фрейд"

14:21, 21 февраля 2020
Кино и музыка
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Это вымышленная история о молодом психологе \ скриншот с видео

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Сериал не является биографическим - это вымышленная история о молодом психологе, которому предстоит распутать преступление с сильным оккультным оттенком. Действия происходят в Вене в конце XIX века.

Главные роли в сериале исполняют Роберт Финстер, Георг Фридрих и Элла Румпф.

Премьера "Фрейда" запланирована на 23 марта этого года.

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Теги: #фильмы#сериалы Netflix