Представлен трейлер нового психологического сериала "Фрейд"
14:21, 21 февраля 2020Кино и музыка
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Премьера сериала запланирована на 3 марта этого года.
Это вымышленная история о молодом психологе \ скриншот с видео
Сервис Netflix представил трейлер нового сериала "Фрейд", который расскажет историю о детективе Зигмунде Фрейде.
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Сериал не является биографическим - это вымышленная история о молодом психологе, которому предстоит распутать преступление с сильным оккультным оттенком. Действия происходят в Вене в конце XIX века.
Главные роли в сериале исполняют Роберт Финстер, Георг Фридрих и Элла Румпф.
Премьера "Фрейда" запланирована на 23 марта этого года.
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