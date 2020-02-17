В сети появилось новое видео со съемок "Отряда самоубийц 2"
В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц 2».
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В кадре можно разглядеть, что авторы фильма работают над массовой сценой на улицах города: актеры массовки разбегаются, позже перед камерой появляются Марго Робби, Идрис Эльба и другие звезды фильма.
Ранее стало известно, что в фильме не появится Уилл Смит в роли Дэдшота, Джаред Лето в образе Джокера, Чародейка в исполнении Кары Делевинь и многие другие актеры, которые были в первой части.
Продюсер картины Питер Сафран рассказал, что сиквел будет полной перезагрузкой первого фильма.
Премьера фильма «Отряд самоубийц 2» запланирована на август 2021 года.
@JamesGunn's #TheSuicideSquad set video from @C3Calito feauturing @MargotRobbie's #HarleyQuinn@idriselba and more pic.twitter.com/wfHdbJPkth— DC Movie News (@DCMovieNews2) February 14, 2020