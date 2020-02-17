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Поза собаки мордой вниз: рэп-бомба alyona alyona показала дерзкие фото в купальнике

12:05, 17 февраля 2020
Кино и музыка
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Рэперша Алена Алена показала смелые фото / Instagram, alyona.alyona.official

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Музыкантка опубликовала в Instagram  серию снимков в купальнике. 

“Бали навевает заниматься йогой, пишите в комментах, какие позы вы узнали”, - обратилась она к поклонникам. 

Пользователи быстро разгадали позы йоги, которые практикует Алена на снимках, а также похвалили ее за бодипозитив.  

Instagram

Ранее вышел новый видеоклип на новую совместную композицию украинской певицы из Крыма Джамалы и хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona «Жалі».

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Теги: #мессенджер Instagram#alyona alyona