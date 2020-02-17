Поза собаки мордой вниз: рэп-бомба alyona alyona показала дерзкие фото в купальнике
12:05, 17 февраля 2020Кино и музыка
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Пользователи быстро разгадали позы йоги, которые практикует Алена на снимках.
Рэперша Алена Алена показала смелые фото / Instagram, alyona.alyona.official
Эпатажная украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona отправилась в отпуск на Бали, где решила заняться йогой.
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Музыкантка опубликовала в Instagram серию снимков в купальнике.
“Бали навевает заниматься йогой, пишите в комментах, какие позы вы узнали”, - обратилась она к поклонникам.
Пользователи быстро разгадали позы йоги, которые практикует Алена на снимках, а также похвалили ее за бодипозитив.
Ранее вышел новый видеоклип на новую совместную композицию украинской певицы из Крыма Джамалы и хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona «Жалі».
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