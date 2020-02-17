Поза собаки мордой вниз: рэп-бомба alyona alyona показала дерзкие фото в купальнике

Пользователи быстро разгадали позы йоги, которые практикует Алена на снимках.

Эпатажная украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona отправилась в отпуск на Бали, где решила заняться йогой.

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Музыкантка опубликовала в Instagram серию снимков в купальнике.

“Бали навевает заниматься йогой, пишите в комментах, какие позы вы узнали”, - обратилась она к поклонникам.

Пользователи быстро разгадали позы йоги, которые практикует Алена на снимках, а также похвалили ее за бодипозитив.

Ранее вышел новый видеоклип на новую совместную композицию украинской певицы из Крыма Джамалы и хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona «Жалі».