Вокалистка группы Go_A об участии в Евровидении-2020: надо показать, кто мы есть

Go_A – електрофолк-группа, которая сочетает современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощные гитары с украинским аутентичным вокалом.

Финалисты Нацотбора Евровидения-2020 украинская електрофолк-группа Go_A изначально планировала подготовить для конкурса «форматную песню», но потом музыканты решили написать композицию в своем стиле.

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«Прежде всего, надо показать, кто мы есть. Потому что изображать из себя того, кем мы не являемся, ради песенного конкурса – не имеет смысла. Поэтому мы написали песню в своем стиле. Правда, подогнали ее под формат в три минуты. Но максимально попытались показать то, что мы делаем. И по отзывам мы сейчас читаем и видим, что людям нравится. Для нас самое главное, чтобы наша музыка нравилась людям», – отметила она.

По ее словам, под видео с их выступлением есть много положительных комментариев на иностранном языке.

«Они не различают – это фолк или не фолк, они просто слушают музыку, говорят, что это интересный вокал, и им это интересно именно потому, что это не похоже на то, что есть у них. В Европе, собственной европейской музыки очень много, а наш украинский фолк очень оригинальный, и для них это новинка», – добавила Екатерина Павленко.

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