Самая молодая участница Нацотбора на Евровидение рассказала об отношениях с Тиной Кароль

Элина Иващенко уверяет, что нейтрально относится к тому, что ее наставница в "Голосе" теперь судья Нацотбора.

Претендентка на участие от Украины в Евровидении, украинская певица Элина Иващенко прокомментировала судейство в Нацотборе популярной исполнительницы Тины Кароль.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

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Тина Кароль, как известно, была наставницей молодой певицы на популярном вокальном шоу "Голос.Дети" и ныне занимает кресло судьи Нацотбора на Евровидение. Элина Иващенко уверяет, что относится к этому нейтрально.

"На Нацотборе это не имеет никакого значения, я не буду иметь от нее привилегий. Наоборот, возможно, она даже более придирчиво будет ко мне относиться. Но я понимаю, что часть зрителей будут думать о подставе, если она меня похвалит. Потому что чаще всего люди реагируют не так, как есть на самом деле", – отметила исполнительница.

Относительно же того, продолжает ли она общение с Тиной Кароль после "Голоса", Элина Иващенко сказала, что сейчас связь с наставницей немного утеряна.

"Мы много общались раньше. После "Голоса" у нее был всеукраинский тур, потом она начала больше заниматься концертами, и наша связь немножечко исчезла", – добавила участница Нацотбора.

Как сообщал УНИАН, Элина Иващенко выйдет на сцену Нацотбора на Евровидение во время второго полуфинала, который состоится уже в эту субботу, 15 февраля. За выход в финал Нацотбора она будет соревноваться с 7 участниками.