"Часто даже нечего обсуждать": Данилко предложил изменить формат полуфиналов Нацотбора
Певец, шоумен, судья Национального отбора на конкурс "Евровидение" Андрей Данилко предложил изменить формат проведения полуфиналов отбора.
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"Как один из членов жюри я хотел бы посмотреть концерт, все выступления, а потом высказал бы какое-то общее впечатление", – сказал он «Обозревателю».
По мнению артиста, "не нужно рассказывать каждому участнику о проблемах. Они же все стараются. Это их первые шаги. Кроме того, зачастую бывает, что нечего обсуждать. Зачем тратить на это время?".
"Вот, например, выходит первый участник, группа [О], и что говорить, с кем сравнивать? Мы еще не видели других. Может, они лучшие в этом концерте, а может, худшие. Еще ничего не понятно", – отметил Данилко.
По его словам, отборочные полуфинальные туры должны происходить "в другой динамике". "Могут быть шутки ведущих, какие-то реплики жюри". При этом не обязательно оценивать всех участников. "О ком-то можно вообще ничего не сказать. Это было хорошо, но просто не подходит. Лучше сказать о тех, кто достоин комментария", – пояснил член жюри.
В этом контексте он подчеркнул, что даже в подобном формате молодые исполнители получают уникальную возможность проявить себя и заявить о себе на большую аудиторию. Потому что реально полуфиналы Нацотбора смотрят, в частности во многих странах".
В то же время он убежден в том, что формат финала Национального отбора следует оставить таким, как есть, поскольку "начинаются определенные споры, серьезная борьба".