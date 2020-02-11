"Часто даже нечего обсуждать": Данилко предложил изменить формат полуфиналов Нацотбора

По его словам, отборочные полуфинальные туры должны происходить "в другой динамике".

Певец, шоумен, судья Национального отбора на конкурс "Евровидение" Андрей Данилко предложил изменить формат проведения полуфиналов отбора.

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"Как один из членов жюри я хотел бы посмотреть концерт, все выступления, а потом высказал бы какое-то общее впечатление", – сказал он «Обозревателю».

По мнению артиста, "не нужно рассказывать каждому участнику о проблемах. Они же все стараются. Это их первые шаги. Кроме того, зачастую бывает, что нечего обсуждать. Зачем тратить на это время?".

"Вот, например, выходит первый участник, группа [О], и что говорить, с кем сравнивать? Мы еще не видели других. Может, они лучшие в этом концерте, а может, худшие. Еще ничего не понятно", – отметил Данилко.

По его словам, отборочные полуфинальные туры должны происходить "в другой динамике". "Могут быть шутки ведущих, какие-то реплики жюри". При этом не обязательно оценивать всех участников. "О ком-то можно вообще ничего не сказать. Это было хорошо, но просто не подходит. Лучше сказать о тех, кто достоин комментария", – пояснил член жюри.

В этом контексте он подчеркнул, что даже в подобном формате молодые исполнители получают уникальную возможность проявить себя и заявить о себе на большую аудиторию. Потому что реально полуфиналы Нацотбора смотрят, в частности во многих странах".

В то же время он убежден в том, что формат финала Национального отбора следует оставить таким, как есть, поскольку "начинаются определенные споры, серьезная борьба".