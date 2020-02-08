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Нацотбор на Евровидение: стало известно, кто из участников прошел в финал

22:39, 08 февраля 2020
Кино и музыка
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KRUTЬ  получила от судей и зрителей по 8 баллов / скриншот

Оценки судей распределились таким образом:

Ассоль - 1 балл, 

Gio - 2 балла, 

"Гурт О" - 3 балла,

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Катя Чили - 4 балла, 

группа Cloudless - 5 баллов,

Go-A - 6 баллов, 

Jerry Heil - 7 баллов,

KRUTЬ - 8 баллов.

А так распределились оценки зрителей:

Ассоль - 1 балл,

"Гурт О" - 2 балла,

Катя Чили - з балла,

GIO — 4 балла,

Cloudless - 5 баллов,

Jerry Heil - 6 баллов,

Go A - 7 баллов,

KRUTЬ - 8 баллов.

Как сообщал УНИАН, второй полуфинал Нацотбора на Евровидение состоится 15 февраля.

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Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор