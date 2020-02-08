Нацотбор на Евровидение: стало известно, кто из участников прошел в финал

Jerry Heil, Go-A и KRUTЬ первыми вышли в финал Нацотбора на Евровидение.

Стала известна первая тройка финалистов Нацотбора на Евровидение-2020. В финале будут петь Jerry Heil, Go-A и KRUTЬ. Оценки судей распределились таким образом: Ассоль - 1 балл, Gio - 2 балла, "Гурт О" - 3 балла, Читайте такжеЕвровидение-2020: Katya Chilly потрясла выступлением на нацотборе (фото) Катя Чили - 4 балла, группа Cloudless - 5 баллов, Go-A - 6 баллов, Jerry Heil - 7 баллов, KRUTЬ - 8 баллов. А так распределились оценки зрителей: Ассоль - 1 балл, "Гурт О" - 2 балла, Катя Чили - з балла, GIO — 4 балла, Cloudless - 5 баллов, Jerry Heil - 6 баллов, Go A - 7 баллов, KRUTЬ - 8 баллов. Как сообщал УНИАН, второй полуфинал Нацотбора на Евровидение состоится 15 февраля.

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