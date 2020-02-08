Нацотбор на Евровидение: стало известно, кто из участников прошел в финал
22:39, 08 февраля 2020Кино и музыка
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Jerry Heil, Go-A и KRUTЬ первыми вышли в финал Нацотбора на Евровидение.
KRUTЬ получила от судей и зрителей по 8 баллов / скриншот
Стала известна первая тройка финалистов Нацотбора на Евровидение-2020. В финале будут петь Jerry Heil, Go-A и KRUTЬ.
Оценки судей распределились таким образом:
Ассоль - 1 балл,
Gio - 2 балла,
"Гурт О" - 3 балла,
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Катя Чили - 4 балла,
группа Cloudless - 5 баллов,
Go-A - 6 баллов,
Jerry Heil - 7 баллов,
KRUTЬ - 8 баллов.
А так распределились оценки зрителей:
Ассоль - 1 балл,
"Гурт О" - 2 балла,
Катя Чили - з балла,
GIO — 4 балла,
Cloudless - 5 баллов,
Jerry Heil - 6 баллов,
Go A - 7 баллов,
KRUTЬ - 8 баллов.
Как сообщал УНИАН, второй полуфинал Нацотбора на Евровидение состоится 15 февраля.
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