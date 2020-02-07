The Pussycat Dolls выпустила первую после воссоединения песню и клип
16:49, 07 февраля 2020Кино и музыка
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Композиция стала первой за последние 10 лет.
В ролике артистки предстали в откровенных черных боди \ скриншот с видео
Вчера вновь воссоединившаяся группа The Pussycat Dolls представила новую песню под названием React, а уже сегодня выпустила на нее клип.
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Популярная в 2000-х годах группа The Pussycat Dolls объявила о своем воссоединении спустя 10 лет - в конце ноября 2019 года. Девушки Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кимберли Уайтт и Николь Шерзингер впервые выступили на сцене - они появились на шоу The X Factor: Celebrity, где Шерзингер участвовала в качестве судьи, передает 112.ua.
В ролике артистки предстали в откровенных черных боди, латексных топах и ботфортах.
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